شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 5 مطارات ضمن استئناف الرحلات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أضافت هيئة الطيران المدني، 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة «استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة». وتشمل مطارات، شرورة، بيشة، الطائف، الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع، والقيصومية بحفر الباطن.

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