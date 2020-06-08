شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 459 منشأة مخالفة للقرارات الاحترازية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة منطقة الرياض، اليوم، 459 منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال الأيام الـ7 الماضية. وأكدت تطبيق العقوبات بحدها الأعلى وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الوقائية وحماية للسكان من فيروس كورونا المستجد.

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