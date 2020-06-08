فيديو.. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف بسبب كورونا ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، أن صلاة المنفرد خلف الصف بسبب فيروس كورونا المستجد صحيحة.

وأضاف السند في حواره إلى برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” أن من يصلي خلف الصف للتباعد فإن صلاته صحيحة؛ لوجود العذر والسبب المقتضي لذلك وهو التباعد خوفًا من الإصابة.

وشدد السند في الوقت نفسه على ضرورة التباعد بين المصلين للوقاية من الفيروس.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل القيام بجولات تفقدية بمشاركة مراقبي المساجد وعدد كبير من مشرفي الصيانة والتشغيل لمتابعة عمليات التعقيم والنظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد، كما وجه الوزير عبداللطيف آل الشيخ أئمة المساجد بإلقاء كلمات عقب الصلوات المفروضة لتوعية وإرشاد المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.