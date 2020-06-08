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عاملة منزلية تقتل ثمانينية معاقة حرقًا في محايل عسير
أشعلت النار في غرفة المسنة بمنزلها ثم لاذت بالفرار
متابعات الخليج 365 - محايل عسير
قتلت عاملة منزلية في محايل عسير، مواطنة ثمانينية معاقة حرقًا، بعدما أشعلت النار في غرفة المسنة بمنزلها، ثم لاذت بالفرار، فيما حاولت ابنة أخت المواطنة إنقاذها دون جدوى؛ لتتعرض هي الأخرى لحروق ويتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكشف علي محمد عسيري، أحد أقارب المواطنة الثمانينية، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن العاملة لها ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف تعمل لديهم، وفي الأيام الأخيرة كانت حالتها النفسية سيئة، وكانت تريد أن تسافر إلى بلدها، ولذلك أبلغوا المكتب ليأخذوها.
وأضاف عسيري أن المسنة ضحية الخادمة المتوفاة كانت عمته أخت والده، ويسكن معها أختها وابنتها.
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