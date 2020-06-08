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شكرا لقرائتكم توكلنا يُجيب على استفسار هام بشأن التصريح في وقت منع التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توكلنا يُجيب على استفسار هام بشأن التصريح في وقت منع التجول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد تطبيق توكلنا، أن كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر التطبيق أثناء وقت منع التجول، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية في هذا الشأن.
جاء ذلك ردًّا من تطبيق توكلنا على استفسار مواطن عبر تويتر، قال فيه: إنه كان في وقت منع التجول فهل يمكن العودة إلى منزله بصحبة شخص معه تصريح، علمًا بأنه لا يملك تصريحًا.
وأوضح تطبيق توكلنا في سياق آخر أنه يمكن الآن تعديل مقر السكن عن طريق الخطوات التالية:
١- قائمة حسابي.
٢- قائمة معلومات العنوان وأفراد الأسرة.
٣- تحديث موقع السكن.
وكان تطبيق توكلنا أعاد في وقت سابق التأكيد على أهمية الحصول على تصريح تنقل عند الخروج للحالات الإنسانية أو الوفاة.
وقال تطبيق توكلنا عبر تويتر: عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول، يتم تقديم طلب تصريح خروج عبر “تصاريح التنقل” التابع للأمن العام: (هنا).
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