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ثمان #وظائف فنية شاغرة بشركة محركات الطائرات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي، والمتخصصة بمجال توفير أعمال صيانة وعمرة المحركات العسكرية للطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، عن توفر عدد (8) وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “فني صيانة محركات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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