9 مصانع في السعودية تنتج يوميًّا 2 مليون كمامة

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير التواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، أن المملكة لديها 9 مصانع تنتج يوميًّا 2 مليون كمامة وقائية.

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وتابع المفرج خلال تصريحات إلى قناة السعودية، اليوم الاثنين، أن وزارة الصناعة وهيئة المحتوى المحلي وكثيرًا من الجهات الحكومية تشارك لضمان دعم الصناعات المحلية، مضيفًا: لدينا أرقام جيدة بشأن إنتاج الصناعات الوطنية، ووصلنا لمليوني كمامة يوميًّا، فيما كانت البيانات قبل عيد الفطر 700 ألف كمامة فقط.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبعض الجهات الخاصة الداعمة للمصانع والصناعات، تتبنى خطة لزيادة الإنتاج المحلي بشكل تدريجي نحو صناعة قصة نجاح مماثلة لمصانع المعقمات.



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