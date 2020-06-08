“المساند البلدي” تنطلق في رجال ألمع للوقاية من كورونا

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع

انطلقت مبادرة “المساند البلدي” في محافظة رجال ألمع، والتي أطلقتها أمانة عسير وجاءت بالشراكة مع برنامج المدن الصحية بعسير ومجلس شباب المنطقة وفريق نشامى للبحث والإنقاذ.

وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع، سعيد بن علي آل مصمع، أن مبادرة المساند البلدي والتي دشنها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا خلال الشهر الماضي لدعم جهود أمانة المنطقة وبلدياتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قد انطلقت في رجال ألمع بتوجيه من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

وأضاف آل مصمع أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات التوعوية والوقائية الصحية لمرتادي المنشآت التجارية بمحافظة رجال ألمع، وذلك من خلال القيام بأعمال المراقبة الميدانية للمراكز التجارية وتنظيم التجمعات في الأماكن العامة التي رفع عنها الحظر وتزويد الفئات المستهدفة بالإرشادات التوعوية بالطرق الصحيحة للتباعد الاجتماعي وطرق التعقيم في الأماكن المفتوحة، حيث قام المتطوعون بالأدوار الخاصة بهم في الأسواق والمطاعم والأماكن العامة والمسالخ البلدية بالمحافظة ومتابعة مدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية وتقديم النصائح التوعوية والإرشادية لهم، وكذلك متابعة عمليات التعقيم الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

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كما بيّن أنها تجمع بين مساندة جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وتعزيز ثقافة التطوع وتأهيل الشباب، واستثمار طاقاتهم، إضافة إلى أنها تعتبر من أبرز المبادرات التي تسهم- بشكل فوري- في توسيع نطاق التوعوية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفتح أبواب التطوع أمام الشباب الذين لديهم حب ورغبة في الأعمال التطوعية المختلفة التي يمكن تقديمها للمجتمع.





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