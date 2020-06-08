شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات واقعة مقتل مسنة حرقًا على يد خادمتها بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تحدث أحد أقرباء مسنة توفيت حرقا بمحايل عسير، نتيجة إضرام خادمة أوغندية النيران بغرفتها عن تفاصيل حول الواقعة.

وقال علي عسيري ابن أخو المسنة المتوفاة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" الخادمة كانت تعمل لدى عمتى منذ 3 أشهر ونصف، وطلبت السفر لبلدها قبل الحادث بيومين، وقمنا بمخاطبة مكتب الاستقدام لترتيب سفرها ".

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وأوضح عسيري أن الخادمة كانت قد جهزت شنطة سفرها وأن الشنطة موجودة حتى الآن مجهزة للسفر، لافتا إلى أن الخادمة في الفترة الأخيرة كانت لديها أعراض حالة نفسية.

ولفت إلى أن عمته الثانية " أخت المتوفاة " كانت تسكن معها في نفس البيت.