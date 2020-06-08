شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سر العاطفة التي تتملك خادم الحرمين خلال أداء العرضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح الدكتور فهد السماري، السر في العاطفة التي تتملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله "، خلال العرضة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " في الصورة " ، أن شخصية الملك سلمان عندما تتفاعل مع القصيدة والعرضة فهي تتفاعل مع التاريخ، وفاءًا للرجال الذي ضحوا من أجل الوطن وللمبادئ والقيم.

وأشار إلى أن العرضة تقدم بأبيات بسيطة تثير الحماس في قلب السعودي، فالعرضة هي عرضة حرب .

وأكد أن كلمة "العوجا" هي وصف للمكان، وهي عماد الاستقرار وعماد الوحدة، وهي دلالة رمزية على "الدرعية"، كما يُستخدم المصطلح كدلالة على "النخوة".