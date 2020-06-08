شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السند» يوضح حكم صلاة المنفرد خلف الصف بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند حكم صلاة المنفرد خلف الصف بسبب كورونا.

وقال السند خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" من يصلي خلف الصف للتباعد فإن صلاته صحيحة لوجود العذر والسبب المقتضي بذلك وهو التباعد خوفا من الإصابة ".

ولفت السند:" لا صلاة لمنفرد خلف الصف بسبب عدم صحتها وصلاته باطلة "، مشددة على لزوم التباعد بين المصلين.