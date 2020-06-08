شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة رصد مخالفات مرورية على عدم ارتداء الكمامات داخل السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشفت مصادر، عن حقيقة رصد مخالفات مرورية على الأشخاص الذين يركبون السيارات دون ارتداء الكمامات.

وأكدت المصادر، أنه لا صحة لرصد تلك المخالفات، وأن هذه المعلومة غير صحيحة.

وطالبت بضرورة أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة الجميع، وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.