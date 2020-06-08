شكرا لمتابعة خبر عن مشرف تمريض يتحدث عن خطورة التجمعات التي تعدي المصاب نفسه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث باسل المعبدي مشرف تمريض بأقسام العناية المركزة عن خطورة التجمعات التي تعدى المصاب نفسه.

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وقال المعبدي خلال حواره في مقطع فيديو:" كورونا مرض خطير والحالات غير مستقرة "، موضحا:" عزيمتنا قوية رغم كثرة الحالات التي تمر علينا كممارسين صحيين ".

ولفت المعبدي:" هدفنا الأول أن يرجع جميع المرضي لبيوتهم بعافية وسالمين "، موضحا:" خطورة التجمعات تتعدى المصاب نفسه، لتنتقل العدوى إلى أهله وكل من حوله ".

وطالب المعبدي الجميع بالتزام التعليمات الصحية، مضيفا:" احرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين