شكرا لمتابعة خبر عن مشرف تمريض يتحدث عن خطورة التجمعات التي تعدي المصاب نفسه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):
تحدث باسل المعبدي مشرف تمريض بأقسام العناية المركزة عن خطورة التجمعات التي تعدى المصاب نفسه.
وقال المعبدي خلال حواره في مقطع فيديو:" كورونا مرض خطير والحالات غير مستقرة "، موضحا:" عزيمتنا قوية رغم كثرة الحالات التي تمر علينا كممارسين صحيين ".
ولفت المعبدي:" هدفنا الأول أن يرجع جميع المرضي لبيوتهم بعافية وسالمين "، موضحا:" خطورة التجمعات تتعدى المصاب نفسه، لتنتقل العدوى إلى أهله وكل من حوله ".
وطالب المعبدي الجميع بالتزام التعليمات الصحية، مضيفا:" احرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين
كانت هذه تفاصيل خبر مشرف تمريض يتحدث عن خطورة التجمعات التي تعدي المصاب نفسه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.