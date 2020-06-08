شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تتيح خدمة المواعيد الإلكترونية للمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة المواعيد الإلكترونية للمقيمين، لمراجعة إدارات الجوازات عند الضرورة بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة للتسجيل في منصة أبشر . أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة المواعيد الإلكترونية للمقيمين، لمراجعة إدارات الجوازات عند الضرورة بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة للتسجيل في منصة أبشر . وأوضحت خطوات حجز المواعيد الإلكترونية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر " تويتر " .

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