شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكلنا يضيف تصريحي طبي طارئ وتنقل الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أضاف تطبيق توكلنا، الخاص بمنح تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول، إصدار تصريح طبي طارئ وتصريح تنقل الطلاب لحضور اختبارات قياس. أضاف تطبيق توكلنا، الخاص بمنح تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول، إصدار تصريح طبي طارئ وتصريح تنقل الطلاب لحضور اختبارات قياس. كما قام التطبيق بتعديل سياسة استخدام التصريح لكل جهاز، وإضافة خاصة يتم من خلالها تغيير لون حالة الشخص بناء على وضع الإصابة، ربط النظام مع خدمات إضافية، إصلاح الملاحظات وتحسينات عامة، تحسينات أمنية.

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