شكرا لمتابعة خبر عن رصد حالات يشتبه في إصابتها بكورونا بمركز تسوق بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): رصدت أمانة منطقة جازان، خلال جولات رقابية، حالات يشتبه في إصابتها بفيروس رصدت أمانة منطقة جازان، خلال جولات رقابية، حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد. وتم رصد عدد من الحالات في إحدى مراكز التسوق بالكورنيش الشمالي في مدينة جازان. وقامت الأمانة بإغلاق المركز، من أجل تعقيمه، فيما ستتولى لجنة حصر الحالات المشتبه بها وفحصها للتأكد من إصابتها من عدمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رصد حالات يشتبه في إصابتها بكورونا بمركز تسوق بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.