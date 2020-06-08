بالصور بعض الدلالات التي تثبت لك جودة البطيخ ????

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لا يوجد شيء أكثر إنتعاشاً وحلاوة من البطيخ في أيام الصيف الحارّة، وكلنا نعلم ما هي فوائد البطيخ الأحمر على صحتنا. في حين يعتمد الكثيرون على الحظ خلال اختيارها أو يغرهم حجمها الكبير ظناً أن كل ما كبر حجمها أصبحت أشهى، إلّا أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً.

لكي تقوم بإختيار البطيخ الألذ وتستمتعون بطعمها، إليكم 5 نصائح أساسية قدمها عدد من المزارعين ذوي خبرة في هذا المجال:

1- ذكر أو أنثى؟

إحتمال كبير ألا تكون على علم بهذا، ولكن نعم؛ حتى للبطيخ جنس يختلف بين ذكر وأنثى، ولكل منهما مميزاته الخاصة:

(البطيخ الذكر) : يكون أكبر وبيضاوي الشكل، كما يمتلك طعماً منعشاً.

● البطيخ “الأنثى”: تكون صغيرة، مدوّرة ومذاقها أحلى.

2- الحجم:

دائماً ما نظنّ أن الحجم الأكبر هو الأفضل، ولكن الخيار الأمثل في هذا الخصوص هو الحجم المتوسط. فتجنب الجحم الصغير أو الكبير, وأبقي خياركَ معتدلاً.

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3- بقعة الأرض:

عند إختيار البطيخ، أول ما قد يلفت نظرك هي البقعة البيضاء؛ فهل تعلم أنّ هذه البقعة ناجمة عن ملامسة الأرض طيلة فترة نموها؟ وللطعم الألذ، إختار البقعة الصفراء أو التي تميل الى اللون الصفراوي البرتقالي.

4- التشققات:

هذه التشققات تدل على عدد المرّات التي لامس بها النحل زهرة البطيخ، فكلما كثرت كلما كان البطيخ أحلى.

5- ذيل البطيخ:

ذيل البطيخ يدل على نضجها:

– الذيل الأخضر: دليل على أنه تم قطفها قبل أوانها، وبالتالي لن يكون مذاقها جيداً.

– الذيل الجاف: دليل على أنها ناضجة وتتحلى بمذاق رائع.

والآن، بعد أن زودناكم بهذه الطرق الخمس، أصبحت جاهز للذهاب إلى محل البقالة و إختيار البطيخ الأفضل لعائلتك، كي تستمتعوا سوياً بتناولها.

