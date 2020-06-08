تطبيق توكلنا يضيف ميزة جديدة هذه تفاصيلها

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تطبيق توكلنا يضيف ميزة جديدة أضاف تطبيق توكلنا خاصية جديدة و هي طلب (تصريح طبي طارئ) لقائمة تصاريحه وخدماته، حيث أفاد هذا التصريح مخصص للحالات الطبية الطارئة فقط ويتطلب من المريض تأكيد الحضور في المنشأة الطبية المعالجة، و في حال عدم الإتزام بذلك لن تتم الإستفادة من هذا التصريح مرة أخرى

أو تصريح التموين بنوعيه، علما أنه يمكنك إلغاء التصريح عند انتفاء الحاجة له أثناء تواجدك في منزلك خلال (15 دقيقة) و أفاد أيضا أن يتيح يتيح للطلاب الذين لديهم إختبارات هيئة تقويم التعليم والتدريب إصدار تصاريح لسائقيهم لمدة 6️⃣ ساعات.. للإستفادة من الميزات الجديدة حدّث التطبيق الآن من هنا Advertisements انقر هنا للتحميل ايفون انقر هنا للتحميل اندرويد





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