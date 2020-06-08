رسميًا.. انطلاق حملة «خذوا حذركم» لتعزيز الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة «خذوا حذركم»؛ بهدف التوعية بأهمية الأخذ بالأسباب الاحترازية والوقائية الموصى بها من وزارة الصحة لسلامة المجتمع ولمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

كما تهدف الحملة التي تنطلق في ميادين مناطق المملكة كافة وعبر منصات الرئاسة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، للحث على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إسهامًا من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.

وقال الشيخ السند إن الحملة تأتي مواكبة لجهود مميزة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في مكافحة فيروس كورونا، ومشاركةً للدور المجتمعي مع الجهات المختصة التي تبذل جهوداً ضخمة جعلت المملكة من أوائل الدول في الأخذ بكل الاحتياطات والتدابير الوقائية ورعاية شعبها ومواطنيها والمقيمين بأعظم رعاية، وأفضل وسائل في المحافظة على صحة المواطن والمقيم بما أصبح مضرب المثل في دول العالم كلها.

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