البلديات تتعقب «مخالفات كورونا» في المنشآت الغذائية والأسواق بـ84 ألف جولة رقابية

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية 84 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، فيما أغلقت الفرق الرقابية 70 محلًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات في كافة مناطق ومحافظات المملكة أجرت خلال الفترة من 8 – 14 شوال 1441هـ، 84864 جولة رقابية وتفتيشية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت 83585 جولة نفذها المراقبون الصحيون في القطاع البلدي، و1279 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.

ورصدت الجولات الرقابية الميدانية 4651 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتنوعت المخالفات بين 1899 مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، و135 مخالفة بسبب التكدس في الأسواق والمراكز التجارية و172 بالتكدس في مساكن العمالة، فضلاً عن 684 بسبب مزاولة أنشطة غير مستثناة، و1761 مخالفة بسبب مزاولة نشاط خارج ساعات العمل المحددة.

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ولفتت الوزارة إلى أن منظومة القطاع البلدي، أغلقت 70 منشأة خلال الفترة من 8 – 14 شوال 1441هـ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فيما صادرت الفرق الرقابية 141069 كيلوجرامًا من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام إما لانتهاء تاريخ صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، فيما تعمل الفرق التفتيشية على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بتعليمات الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات، واستمرار غلق المحال غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط، وشددت الوزارة على عدم التواني في اتخاذ قرارات الغلق لمخالفي التعليمات.

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