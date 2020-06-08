أثناء السير على الطرق..
جدَّد المرور السعودي التذكير بأهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء.
ونوَّه «المرور»، عبر «تويتر»، بضرورة التزام المارة في الشوارع بالحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض بمسافة مترين (في إشارة إلى أهمية التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19)، مشيرًا إلى أهمية حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق.
من جانبها، تواصل الجهات المعنية في المملكة، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، التي أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 3.369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 105283 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1707 ما يرفع الإجمالي إلى 74.524، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 746 حالة، بعد تسجيل 34 حالة.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يجدد تذكير قائدي المركبات والمارة: المسافة الآمنة ضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.