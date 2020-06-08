«المرور» يجدد تذكير قائدي المركبات والمارة: المسافة الآمنة ضرورة

جدَّد المرور السعودي التذكير بأهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء.

ونوَّه «المرور»، عبر «تويتر»، بضرورة التزام المارة في الشوارع بالحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض بمسافة مترين (في إشارة إلى أهمية التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19)، مشيرًا إلى أهمية حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق.

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من جانبها، تواصل الجهات المعنية في المملكة، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، التي أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 3.369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 105283 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1707 ما يرفع الإجمالي إلى 74.524، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 746 حالة، بعد تسجيل 34 حالة.

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