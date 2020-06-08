بالفيديو.. طالب سعودي في نيوزيلندا يكشف سرّ انتصارها على كورونا

التزام بشأن ضوابط الخروج والتعليمات انتهى بالنجاح
كشف الطالب السعودي «خالد الشدوخي» الذي يدرس في نيوزيلندا سرَّ نجاحه في السيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
وأضاف «الشدوخي»، لـ«العربية»، أن سرَّ نجاح نيوزيلندا في السيطرة على الفيروس، هو تعاون والتزام شعبها بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للحاجة الضرورية، سواء للمستشفيات أو لشراء مواد غذائية، مع تطبيق التعليمات التي فرضتها الحكومة هناك، والتي نشرت برامج توعوية للوقاية من الفيروس؛ بينما كان نجاح الشعب بتطبيق التعليمات المفروضة الحكومة بحذافيرها.
إلى ذلك أعلنت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، رفع كل القيود المتبقيّة والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود، وذلك بعد ساعات من عدم تسجيل أي حالة نشطة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وقالت رئيسة الوزراء «جاسيندا أرديرن» إنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، ابتداء من يوم الثلاثاء.
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