وفقًا لكفاءة الحجر والمراقبة والكشف والاستعداد الصحيّ
كشف تقرير عالمي نشرته مجلة «فوربس» الشهيرة، عن أكثر الدول أمنًا في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؛ حيث جاءت المملكة في المركز الـ17 ضمن قائمة تضم 100 دولة حول العالم.
واعتمد التقرير الذي استند للعديد من المعطيات والبيانات، على كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية لدى تلك الدول، وذلك بحسب منظمة«Deep Knowledge Group ».
وجاءت سويسرا في المركز الأول وحلّت ألمانيا في المركز الثاني، بينما احتلت الإمارات في المركز الـ11وأمريكا في المركز الـ58 وفرنسا في المركز الـ60.
وأشار التقرير إلى أن سويسرا وألمانيا حقّقتا المركزين الأول والثاني؛ بسبب مرونة اقتصادهما، والطرق الدقيقة التي تحاولان من خلالها تخفيف عمليات الإغلاق والتجميد الاقتصادي دون التضحية بالصحة والسلامة العامة.
وذكر أن أكثر المناطق عرضة للخطر في الوقت الحالي، هي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا.
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كانت هذه تفاصيل خبر «فوربس» تمنح السعودية مركزًا متقدّمًا بين الدول الأكثر أمنًا في أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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