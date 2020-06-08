لـ«خدمة المستفيدين».. التنمية الاجتماعية بالرياض توقّع 22 اتفاقية

يواصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خدمة المستفيدين بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات الشأن، وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لذلك.

وبلغ إجمالي عدد الشراكات التي عقدها الفرع خلال الستة أشهر الأخيرة أكثر من 22 اتفاقية منفّذة وأخرى قيد التنفيذ مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ذات العلاقة؛ وذلك بهدف خدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين والفئات المشمولة بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية والكوادر العاملة معهم.

وتشمل تلك الخدمات، المجالات التدريبية والصحية والرعاية الطبية المؤقتة والدائمة وإنشاء بعض الأقسام المتخصصة داخل الفروع الإيوائية وتقديم الاستشارات النفسية والإرشادية والنفسية والإرشادية لدعم الوعي الفكري لدى الجنسين، فضلًا عن خدمات التأهيل والتوظيف وتنظيم معارض وبرامج ومبادرات تطوعية والمشاركة بالفعاليات والاحتفالات والملتقيات المختلفة وعقد جلسات الصلح الأسري والاجتماعي.

Advertisements

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض علي بن حسن العجمي، أن الفرع يتطلع من خلال هذه الشراكات إلى تنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات، خصوصًا التي تخصّ المستفيدين من الرعاية انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تدعو إلى إشراك قطاعات المجتمع المدني كافة في دعم الحركة التنموية للدولة.

اقرأ أيضًا:

مدير «موارد الرياض»: تشديد الإجراءات الوقائية على العاملين بالفروع الإيوائية

بالصور.. موارد الرياض تنفذ 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة