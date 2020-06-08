بالفيديو.. مجلس الصحة الخليجي: السعودية بعيدة عن الموجة الثانية لكورونا

نفى مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، وجود موجة ثانية لفيروس كورونا في المملكة.

وأوضح أن الموجة الثانية من الانتشار تحصل في البلدان التي خفّفت إجراءاتها الاحترازية بشكل كامل ودون تدرّج، مشيرًا إلى أن تحذير منظمة الصحة العالمية من موجة انتشار ثانية في فصل الشتاء موجَّه لهذه البلدان.

وقال في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»: «نحن في دول الخليج ومن ضمنها السعودية لم نخفف إجراءاتنا دفعة واحدة، وإنما كانت بالتدريج مع وجود متابعة مستمرة للأوضاع وتقييم للمخاطر، ومتابعة للمؤشرات، فليس لنا علاقة بهذا الموضوع نهائيًا».

وأضاف: «نحن ما زلنا في الموجة الأولى، ومتفائلون جدًّا بإمكانية التوصّل إلى لقاح، وألا يكون هناك موجة ثانية للوباء في أي مكان في العالم».

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