السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدعو المتظاهرين ضد العنصرية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي



جنيف 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد ١٩ لم تنته بعد ولاتزال مستمرة في الكثير من البلدان ، وأن العالم كله أمامه الكثير من العمل وجهود الاستجابة لإنقاذ الأرواح والقضاء على الجائحة .

وأوضحت المنظمة أن هناك العديد من سلاسل فيروسات

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم دول أفريقيا وأوروبا الشرقية والأمريكيتين من التقاعس الآن في استجابتها لجائحة كوفيد ١٩ ، موضحًا أن هذه الدول تشهد زيادة متسارعة في أعداد حالات الإصابة .

وأعرب أدهانوم في مؤتمر صحفي عن قلقه إزاء تسارع الزيادة العالمية في الإصابات ،التي بلغت خلال الأيام العشرة الأخيرة أكثر من ١٠٠ ألف حالة يوميا ، وبلغت الإصابات في ١٠ دول فقط في الأمريكيتين وجنوب آسيا في يوم واحد أكثر من ١٣٠ ألف حالة .

وأكد أن المنظمة تدعم الحركة العالمية ضد التمييز والعنصرية، داعيَا المتظاهرين إلى وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي ، والبقاء في المنزل إذا كانوا مصابين بالفيروس .

وأعلن عن نشر المنظمة توجيهات للدول باستخدام الشبكات الخاصة بحملات شلل الأطفال للعثور على المصابين بكوفيد ١٩ ، واستخدام تطبيق المنظمة الإلكتروني (جو داتا) لتتبع المخالطين وتحديد المصابين ، وهو التطبيق الذي استخدم في تتبع المخالطين خلال وباء إيبولا.

// انتهى //

22:45ت م

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جنيف 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد ١٩ لم تنته بعد ولاتزال مستمرة في الكثير من البلدان ، وأن العالم كله أمامه الكثير من العمل وجهود الاستجابة لإنقاذ الأرواح والقضاء على الجائحة .وأوضحت المنظمة أن هناك العديد من سلاسل فيروسات كورونا ، منها سارس وكوفي ٢ التي تتسبب أيضاً في كوفيد ١٩ وتتوقع أن تكون تعديلات وتحورات قد طرأت على الفيروس ، وتجري حاليا تحاليل مخبرية لمعرفة المزيد من المعلومات, مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف السلالات إلا أن درجة المرض وأثره في كل السلالات متشابهة.وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم دول أفريقيا وأوروبا الشرقية والأمريكيتين من التقاعس الآن في استجابتها لجائحة كوفيد ١٩ ، موضحًا أن هذه الدول تشهد زيادة متسارعة في أعداد حالات الإصابة .وأعرب أدهانوم في مؤتمر صحفي عن قلقه إزاء تسارع الزيادة العالمية في الإصابات ،التي بلغت خلال الأيام العشرة الأخيرة أكثر من ١٠٠ ألف حالة يوميا ، وبلغت الإصابات في ١٠ دول فقط في الأمريكيتين وجنوب آسيا في يوم واحد أكثر من ١٣٠ ألف حالة .وأكد أن المنظمة تدعم الحركة العالمية ضد التمييز والعنصرية، داعيَا المتظاهرين إلى وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي ، والبقاء في المنزل إذا كانوا مصابين بالفيروس .وأعلن عن نشر المنظمة توجيهات للدول باستخدام الشبكات الخاصة بحملات شلل الأطفال للعثور على المصابين بكوفيد ١٩ ، واستخدام تطبيق المنظمة الإلكتروني (جو داتا) لتتبع المخالطين وتحديد المصابين ، وهو التطبيق الذي استخدم في تتبع المخالطين خلال وباء إيبولا.// انتهى //22:45ت م0242

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