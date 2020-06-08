السعودية اليوم / الإجراءات الوقائية لدى المواطنين في طريف تعكس الوعي المجتمعي



طريف 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

عزز المواطنون والمقيمون بمحافظة طريف، الوعي المجتمعي من خلال التزامهم بلبس الكمامة في الأسواق والمجمعات التجارية بناء على تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي

ورصدت عدسة "واس " خلال جولتها اليوم التزاماً بالضوابط التي حددتها الجهات المختصة بوضع علامات أرضية إرشادية في الشراء بما يتوافق مع التوصيات الطبية، بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر .

// انتهى //

22:45ت م

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طريف 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسعزز المواطنون والمقيمون بمحافظة طريف، الوعي المجتمعي من خلال التزامهم بلبس الكمامة في الأسواق والمجمعات التجارية بناء على تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وسط إجراءات وقائية واحترازية للمتسوقين.ورصدت عدسة "واس " خلال جولتها اليوم التزاماً بالضوابط التي حددتها الجهات المختصة بوضع علامات أرضية إرشادية في الشراء بما يتوافق مع التوصيات الطبية، بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر .// انتهى //22:45ت م0241

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