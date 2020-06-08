السعودية اليوم / الإمارات تسجل 568 إصابة جديدة بمرض كورونا



أبوظبي 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

سجلت الإمارات العربية المتحدة 568 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 469 حالة، ما يرفع عدد حالات الشفاء لأكثر من 22 ألفاً.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 أشخاص ليصل عدد الوفيات إلى 281 حالة وفاة.

// انتهى //

22:41ت م

0240



أبوظبي 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسسجلت الإمارات العربية المتحدة 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات إلى 39,376 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 469 حالة، ما يرفع عدد حالات الشفاء لأكثر من 22 ألفاً.وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 أشخاص ليصل عدد الوفيات إلى 281 حالة وفاة.// انتهى //22:41ت م0240

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