السعودية اليوم / تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا بجنوب أفريقيا



كيب تاون 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2312 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم،بتسجيل 24.364 حالة شفاء مقابل 998 حالة وفاة، من بينها 46 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

22:29ت م

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كيب تاون 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل عدد الإصابات إلى 48.285 إصابة.وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم،بتسجيل 24.364 حالة شفاء مقابل 998 حالة وفاة، من بينها 46 حالة وفاة جديدة.// انتهى //22:29ت م0236

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