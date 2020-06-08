السعودية اليوم / فرنسا تسجل 54 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة



باريس 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

سجلت فرنسا 54 حالة وفاة إضافية في المستشفيات بفيروس

وبذلك ارتفع إجمالي الوفَيات إلى 29209 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 18859 حالة في المستشفيات ، و 10350 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية وفقاً لآخر تحديثٍ في الـ 2 من يونيو، والمنتظر تحديثها يوم الثلاثاء من الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

كما أوضحت المديرية العامة للصحة في تقريرها استمرار انخفاض عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة إلى 1024 شخصًا، أي أقل بواقع 29 حالة عن يوم أمس.

// انتهى //

22:28ت م

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باريس 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسسجلت فرنسا 54 حالة وفاة إضافية في المستشفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية بحسب تقرير المديرية العامة للصحة.وبذلك ارتفع إجمالي الوفَيات إلى 29209 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 18859 حالة في المستشفيات ، و 10350 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية وفقاً لآخر تحديثٍ في الـ 2 من يونيو، والمنتظر تحديثها يوم الثلاثاء من الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.كما أوضحت المديرية العامة للصحة في تقريرها استمرار انخفاض عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة إلى 1024 شخصًا، أي أقل بواقع 29 حالة عن يوم أمس.// انتهى //22:28ت م0235

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