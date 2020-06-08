السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

سجلت الجزائر اليوم 111 إصابة جديدة بفيروس

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 715 وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 82 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6799 حالة.

// انتهى //

22:20ت م

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الجزائر 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسسجلت الجزائر اليوم 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10265 حالة.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 715 وفاة.وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 82 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6799 حالة.// انتهى //22:20ت م0232

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