السعودية اليوم / المغرب تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 16 شوال 1441 ه موافق 8 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 78 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: "إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع الى 7408 بعد تعافي 44 شخصا اخرين، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 314 ألف و872 بعد الكشف المخبري".

//انتهى//

22:18ت م

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الرباط 16 شوال 1441 ه موافق 8 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 30 حالة وسط بؤرة عائلية بمراكش، و28 وسط بؤرة مهنية بالرباط، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8302، فيما استقر عدد الوفيات إلى 208 بعد عدم الإعلان عن أي حلة وفاة لليوم الرابع على التوالي.وقالت وزارة الصحة المغربية: "إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع الى 7408 بعد تعافي 44 شخصا اخرين، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 314 ألف و872 بعد الكشف المخبري".//انتهى//22:18ت م0231

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