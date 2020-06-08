السعودية اليوم / جامعة الجوف تعزز الإجراءات الاحترازية لدى منسوبيها للوقاية من فيروس كورونا



سكاكا 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

وجه رئيس جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، بتشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأكد على جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها اهمية ارتداء الكمامات أثناء دخول بوابات الجامعة وعدم السماح بدخول من لا يرتديها ، بالإضافة إلى مواصلة استخدامها خلال وقت العمل.

ووجه الدكتور الزارع، بإعادة تنظيم المكاتب لضمان وجود التباعد بين الموظفين بحيث تكون المسافة بين الموظفين 2م وضمان التهوية المناسبة للمكاتب التي تحتوي على أكثر من مكتبين، ومنع مشاركة استخدام الأدوات المكتبية بين الموظفين، ومنع التجمعات بكافة أنواعها داخل مباني الجامعة إلا في حال الضرورة القصوى.

كما وجه رئيس الجامعة المكلف، بتشكيل فريق عمل من عمادة الموارد البشرية وإدارة المنشآت الطبية وإدارة المخاطر للقيام بجولات رقابية على جميع الإدارات والأقسام ومنسوبي الجامعة للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات .

// انتهى //

22:17ت م

0230



سكاكا 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسوجه رئيس جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، بتشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في جميع مباني الجامعة بكامل فروعها ومتابعة ذلك من قبل لجنة مختصة وعدم التهاون في تطبيق أي من تلك الإجراءات المشددة الموجه بتطبيقها.وأكد على جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها اهمية ارتداء الكمامات أثناء دخول بوابات الجامعة وعدم السماح بدخول من لا يرتديها ، بالإضافة إلى مواصلة استخدامها خلال وقت العمل.ووجه الدكتور الزارع، بإعادة تنظيم المكاتب لضمان وجود التباعد بين الموظفين بحيث تكون المسافة بين الموظفين 2م وضمان التهوية المناسبة للمكاتب التي تحتوي على أكثر من مكتبين، ومنع مشاركة استخدام الأدوات المكتبية بين الموظفين، ومنع التجمعات بكافة أنواعها داخل مباني الجامعة إلا في حال الضرورة القصوى.كما وجه رئيس الجامعة المكلف، بتشكيل فريق عمل من عمادة الموارد البشرية وإدارة المنشآت الطبية وإدارة المخاطر للقيام بجولات رقابية على جميع الإدارات والأقسام ومنسوبي الجامعة للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات .// انتهى //22:17ت م0230

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