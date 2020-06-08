السعودية اليوم / حرس الحدود السعودي يعثر على صياد مصري على ساحل تبوك



الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك، عثرت على صياد مصري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة إلى الساحل السعودي .

وأوضح المتحدث الرسمي بأنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه، مؤكداً أنه بعد التنسيق سلم الصياد إلى الجانب المصري صباح اليوم بعد استضافته من قبل حرس الحدود .

// انتهى //

22:11ت م

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