السعودية اليوم / صحة نجران تدشن عيادات "تطمن"



الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

دشنت صحة نجران، أمس، عيادات "تطمن" التي تقدم خدماتها لمن يشعر بأعراض الإصابة بفيروس

وتستقبل العيادات المتخصصة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

22:11ت م

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الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسدشنت صحة نجران، أمس، عيادات "تطمن" التي تقدم خدماتها لمن يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا وتستقبل العيادات المتخصصة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد من المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص لهم بكل سهولة ويسر ودون تأخير على مدار الـ 24ساعة طوال أيام الأسبوع في مستشفيات الملك خالد ، ونجران العام ، وشرورة ، وخباش العام، وبدر الجنوب ،وحبونا ،وثار ،ويدمة.// انتهى //22:11ت م0226

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