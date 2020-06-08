السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الإدارية تبحث دور المسؤولية الاجتماعية في ظل الأزمات



القاهرة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية لقاءً تفاعليًا عن بُعد بعنوان "المسؤولية الاجتماعية في ظل الأزمات"، لمناقشة دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأزمات، والمسؤولية الاجتماعية والعمل عن بُعد، والمسؤولية الاجتماعية للأفراد في الأزمات.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في كلمته خلال اللقاء إن المسؤولية الاجتماعية لطالما كانت هاجسًا لدى الكثير من الحكومات والشعوب على حد سواء، وكثيرًا ما تم تداول هذا المصطلح ولكن في الغالب الأعم من جانب واحد فقط، وهو الجانب المتعلق بالمنشآت التجارية ورجال الأعمال، ويعني ذلك مدى مساهمة المنشآت ورجال الأعمال للقيام ببعض المشروعات التي يعتبر المجتمع بحاجة ماسة لها.

وأشار إلى أن مفهوم المسئولية الاجتماعية حظي باهتمام واسع باعتباره مؤشرًا يحدد مدى انتماء المنشآت لمجتمعاتها، لكن هذا المفهوم توسع بشكل أعمق ليشمل جميع المنشآت الربحية وغير الربحية بل وحتى مسؤولية المواطن تجاه بلده.

من جانبها تحدثت سمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة اللجنة العليا لمبادرة قافلة الشهداء ورئيسة مجلس إدارة ملتقى سيدات الفكر بالمملكة عن جهود المملكة في تعزيز العمل التطوعي لمكافحة فيروس "

من جهته أكد المشرف العام على الشبكة

بدورها نوّهت عضو مجلس النواب المصري منال ماهر إلى جهود الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لدعم مصر في التصدي لأزمة "كورونا" من خلال دعم القطاع الصحي بمستلزمات الحماية وأماكن العزل، وتطوير الرسائل الإعلامية التوعوية، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والتعاون مع المحليات لتعقيم الشوارع وأماكن العمل.

// انتهى //

22:06ت م

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القاهرة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية لقاءً تفاعليًا عن بُعد بعنوان "المسؤولية الاجتماعية في ظل الأزمات"، لمناقشة دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأزمات، والمسؤولية الاجتماعية والعمل عن بُعد، والمسؤولية الاجتماعية للأفراد في الأزمات.وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في كلمته خلال اللقاء إن المسؤولية الاجتماعية لطالما كانت هاجسًا لدى الكثير من الحكومات والشعوب على حد سواء، وكثيرًا ما تم تداول هذا المصطلح ولكن في الغالب الأعم من جانب واحد فقط، وهو الجانب المتعلق بالمنشآت التجارية ورجال الأعمال، ويعني ذلك مدى مساهمة المنشآت ورجال الأعمال للقيام ببعض المشروعات التي يعتبر المجتمع بحاجة ماسة لها.وأشار إلى أن مفهوم المسئولية الاجتماعية حظي باهتمام واسع باعتباره مؤشرًا يحدد مدى انتماء المنشآت لمجتمعاتها، لكن هذا المفهوم توسع بشكل أعمق ليشمل جميع المنشآت الربحية وغير الربحية بل وحتى مسؤولية المواطن تجاه بلده.من جانبها تحدثت سمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة اللجنة العليا لمبادرة قافلة الشهداء ورئيسة مجلس إدارة ملتقى سيدات الفكر بالمملكة عن جهود المملكة في تعزيز العمل التطوعي لمكافحة فيروس " كورونا "، ومنها إطلاق عدد من المبادرات للتطوع، وإنشاء مركز التطوع الصحي الذي تطوع في أكثر من مليون مواطن حتى الآن، وإنشاء الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار "كورونا" برأسمال 50 مليون ريال، مشيرة إلى أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين كافة الجهات في الدولة والجهات المجتمعية معًا يدًا بيد لمكافحة "كورونا".من جهته أكد المشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري على ضرورة إشراك جميع الأفراد والعاملين في كافة القطاعات في التعامل مع جائحة "كورونا"، مبينًا أن الخروج من تلك الجائحة لن يحدث إلا بالتكافل بين كافة شرائح وقطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري.بدورها نوّهت عضو مجلس النواب المصري منال ماهر إلى جهود الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لدعم مصر في التصدي لأزمة "كورونا" من خلال دعم القطاع الصحي بمستلزمات الحماية وأماكن العزل، وتطوير الرسائل الإعلامية التوعوية، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والتعاون مع المحليات لتعقيم الشوارع وأماكن العمل.// انتهى //22:06ت م0222

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