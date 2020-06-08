السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف ، شملت قطاعي الهدا والشفا والوهط والوهيط وليا وجنوب المحافظة مركز بني سعد السياحي وثماله وشقصان

وسمنان وسمينين ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:52ت م

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