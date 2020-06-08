شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يطلق خدمة جديدة لمساعدة الحالات الصحية الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، خدمة "تصريح طبي طارئ"، التي تتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل. وأشار إلى أنه التصريح يسمح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.

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