شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على صياد مصري بساحل تبوك وتسليمه للجانب المصري والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي أنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه.
وأكد أنه تم بعد التنسيق تسليم الصياد إلى الجانب المصري صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد استضافته من قبل حرس الحدود.
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