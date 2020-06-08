شكرا لقرائتكم خبر عن " الإفتاء " تدشن البوابة الإلكترونية للعمل "عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

دشن نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد. وأوضح أن البوابة تتضمن خدمات كاملة للموارد البشرية والمالية بما يمكن الموظفين ومنسوبي الرئاسة من أداء أعمالهم عن بعد بكل يسر، حيث تقدم جميع الخدمات والمهام اليومية التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " الإفتاء " تدشن البوابة الإلكترونية للعمل "عن بعد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.