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المرور يحدد المسافة الآمنة بين المركبات على الطريق
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد المرور السعودي على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء.
ونشر المرور عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الاثنين، صورة أكد خلالها أهمية التزام المارة في الشوارع بالحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض بمسافة مترين (في إشارة إلى أهمية التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19).
كما أكد ضرورة حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.
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