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حرس الحدود يعثر على صياد مصري قذفته الأمواج إلى الساحل السعودي

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2020-06-08

حرس الحدود يعثر على صياد مصري قذفته الأمواج إلى الساحل السعودي

تم تسليمه إلى الجانب المصري صباح اليوم الاثنين

متابعات الخليج 365 - تبوك

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك، عثرت على صياد مصري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عامًا، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة إلى الساحل السعودي.

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وأوضح المتحدث الرسمي بأنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه، مؤكدًا بأنه تم بعد التنسيق تسليم الصياد إلى الجانب المصري صباح اليوم الاثنين، 16/ 10/ 1441هـ، وذلك بعد استضافته من قبل حرس الحدود.



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