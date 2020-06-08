2020-06-08

تركي بن طلال يُكرّم العاملين في 16 منفذًا للفرز البصري في عسير

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، فرق العمل الأمنية والصحية في 16 منفذًا بريًّا للفرز البصري في محافظات ومراكز منطقة عسير، بحسب ترتيب التميز في الأداء وتنفيذ المعايير الأساسية التي تحقق جميع الاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

ووجه أمير عسير بإيصال شهادات الشكر مناولة لجميع العاملين بالمنافذ عبر مندوبين من إدارة المراسم بالإمارة، حيث تسلّمها قائد كل منفذ، فيما وجّه المحافظين ورؤساء المراكز بإعداد حفل عشاء للعاملين بالمنافذ احتفاء بتميزهم مع مراعاة ضوابط وإجراءات التباعد أثناء ذلك واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية.

وأثنى الأمير تركي بن طلال في اتصال مرئي أجراه من غرفة إدارة أزمة كورونا بحضور مديري الجهات ذات العلاقة على جميع العاملين في المنافذ، وقال: “في صورة من أعظم صور تكامل أجهزة الدولة لمكافحة جائحة كورونا، وقف أبطال الأمن وأبطال الصحة معًا في المنافذ بتعاون من الجهات الأخرى ما بين محافظات المنطقة وبلدياتها وفرع وزارة النقل، ليكتبوا بعرقهم الطاهر قصة من قصص النبل الخالدة، ستبقى مثلًا أعلى للإخلاص والإتقان والتفاني، من أجل الإنسان والمكان في درة الأوطان (المملكة العربية السعودية)”.

وأضاف أمير عسير: “يشرفني أن أنقل لكم شكر واعتزاز سيدي قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومباركتنا وشكرنا لكم واعتزازنا وفخرنا بكم، فلا زال الإبداع رفيقكم، والتميز حليفكم”.

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وتابع: الآن يشارككم التكريم قيادات المنطقة في غرفة إدارة الأزمة، وكل من يجتهد ويعمل بقلب مخلص وينفذ التوجيهات بإتقان لن يمر جهده دون تكريم، وستقف عسير عن بكرة أبيها له وعلى رأسهم أمير المنطقة.

وأشاد أمير منطقة عسير بالتعاون والتنسيق وسرعة التجاوب بين كافة الجهات الحكومية لتحسين ومعالجة وتطوير منافذ الفرز الصحي، وتكوين فرق متناسقة للقيادة والسيطرة تتابع أعمال التحسين والتنظيم وضبط الدعم اللوجستي للفرق العاملة، في عمل تعاوني فرضته الأزمة، لتكون المنطقة نموذجًا في حسن تعاملها عبر غرفة إدارة أزمة كورونا، التي تابعت وراجعت ودققت بدورها تطبيق المعايير بشكل مستقل عبر فرق متخصصة ميدانية، ليكون ذلك أسلوب عمل دائم بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة.

كما كرّم الأمير تركي بن طلال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عسيري، ومدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح الشهراني، ومدير شرطة منطقة عسير رئيس اللجنة الأمنية اللواء عبدالعزيز المغلوث، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مطلق الشراري، ومدير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد محمد القحطاني، ومدير قطاع الرقابة والتحقيق بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد يحيى المالكي، ومدير وحدة المتابعة الداخلية بإمارة المنطقة فيصل عسكر.

وشهد التكريم وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة، وفريق العمل بغرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة.



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