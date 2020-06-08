العواد: لا تقدم المال لطفل يتسول

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، أن تسول الأطفال جريمة تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياته للخطر.

وأضاف العواد، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن استغلال الأطفال في التسول جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويجب على كافة الجهات التصدي لها.

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وتابع رئيس هيئة حقوق الإنسان ناصحًا: لا تقدم مالًا لطفل يتسول أو لمن يحمل طفلًا من أجل التسول.

وختم بالتشديد على أن حماية حقوق الطفل واجبنا جميعًا.



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