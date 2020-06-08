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شكرا لقرائتكم العواد: لا تقدم المال لطفل يتسول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العواد: لا تقدم المال لطفل يتسول
جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، أن تسول الأطفال جريمة تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياته للخطر.
وأضاف العواد، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن استغلال الأطفال في التسول جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويجب على كافة الجهات التصدي لها.
وتابع رئيس هيئة حقوق الإنسان ناصحًا: لا تقدم مالًا لطفل يتسول أو لمن يحمل طفلًا من أجل التسول.
وختم بالتشديد على أن حماية حقوق الطفل واجبنا جميعًا.
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