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اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير بالرياض

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2020-06-08

اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير بالرياض

أعمال البحث ما زالت قائمة من جانب المدني

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر الدفاع المدني في الرياض بلاغًا حول اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير.

وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن أعمال البحث ما زالت قائمة حتى الآن.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة البلاغ والبحث عن الشخص.

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