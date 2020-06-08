السعودية | حرس الحدود السعودي يعثر على صياد مصري على ساحل تبوك

شكرا لقرائتكم حرس الحدود السعودي يعثر على صياد مصري على ساحل تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، المقدم مسفر بن غنام القريني، عن أن الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك، عثرت على صياد مصري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة إلى الساحل السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي بأنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه.

وأكد أنه تم التنسيق لتسليم الصياد إلى الجانب المصري صباح يوم الاثنين، 16/ 10/ 1441هـ ، وذلك بعد استضافته من قبل حرس الحدود.