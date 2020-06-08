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يدشن الهلال ، الأحد المقبل ، البث المباشر لتدريبات لاعبي الفريق الكروي الأول من منازلهم، داعيًا جماهيره إلى المشاركة مع اللاعبين.
وأشار الهلال، إلى أنه وبالتعاون مع شركة «أفا» للمعدات الرياضية، تم تجهيز منازل جميع اللاعبين، بصالة تدريبات توفر جميع احتياجات العمل، واللياقة، مشيرًا إلى أن متابعة البث المباشر يصحبه عدد من الجوائز القيمة.
يُذكر أن لاعبي الهلال يواصلون تمارينهم بشكل يومي، منذ تعليق المنافسات الرياضية من قِبل وزارة الرياضة منتصف مارس الماضي.
الهلال يجهز صالات تدريب لاعبيه في منازلهم .. بيتك يناديكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-08
يدشن الهلال ، الأحد المقبل ، البث المباشر لتدريبات لاعبي الفريق الكروي الأول من منازلهم، داعيًا جماهيره إلى المشاركة مع اللاعبين.
وأشار الهلال، إلى أنه وبالتعاون مع شركة «أفا» للمعدات الرياضية، تم تجهيز منازل جميع اللاعبين، بصالة تدريبات توفر جميع احتياجات العمل، واللياقة، مشيرًا إلى أن متابعة البث المباشر يصحبه عدد من الجوائز القيمة.
يُذكر أن لاعبي الهلال يواصلون تمارينهم بشكل يومي، منذ تعليق المنافسات الرياضية من قِبل وزارة الرياضة منتصف مارس الماضي.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
10:11 PM
تحت شعار "تمرن مع أبطال آسيا"
يدشن الهلال ، الأحد المقبل ، البث المباشر لتدريبات لاعبي الفريق الكروي الأول من منازلهم، داعيًا جماهيره إلى المشاركة مع اللاعبين.
وأشار الهلال، إلى أنه وبالتعاون مع شركة «أفا» للمعدات الرياضية، تم تجهيز منازل جميع اللاعبين، بصالة تدريبات توفر جميع احتياجات العمل، واللياقة، مشيرًا إلى أن متابعة البث المباشر يصحبه عدد من الجوائز القيمة.
يُذكر أن لاعبي الهلال يواصلون تمارينهم بشكل يومي، منذ تعليق المنافسات الرياضية من قِبل وزارة الرياضة منتصف مارس الماضي.
، الهلال يجهز صالات تدريب لاعبيه في منازلهم .. بيتك يناديك ،
المصدر : الخليج 365
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