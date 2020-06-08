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نفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، عن رصد مخالفة مرورية على الأشخاص الذين يركبون السيارة ولا يرتدون الكمام. وقال المصدر إن المعلومة غير صحيحة.
وكان قد تم تداول معلومة أنه في حال رصد شخص واحد داخل المركبة لا يرتدي "كمام" فإنه لا تحرر له مخالفة أما أكثر من شخص فإنه يتم تحرير مخالفات بحقهم لعدم ارتدائهم الكمام داخل المركبة، وهو ما نفاه المصدر.
ومن جانب آخر، دعا المصدر إلى وجوب أخذ الحيطة والحذر واتخاذ أقصى التدابير الاحترازية في مثل هذه الظروف، وتطبيق تعليمات وزارة الصحة للحفاظ على السلامة العامة.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 09:54 PM
دعا للحيطة واتخاذ أقصى التدابير الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة
نفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، عن رصد مخالفة مرورية على الأشخاص الذين يركبون السيارة ولا يرتدون الكمام. وقال المصدر إن المعلومة غير صحيحة.
وكان قد تم تداول معلومة أنه في حال رصد شخص واحد داخل المركبة لا يرتدي "كمام" فإنه لا تحرر له مخالفة أما أكثر من شخص فإنه يتم تحرير مخالفات بحقهم لعدم ارتدائهم الكمام داخل المركبة، وهو ما نفاه المصدر.
ومن جانب آخر، دعا المصدر إلى وجوب أخذ الحيطة والحذر واتخاذ أقصى التدابير الاحترازية في مثل هذه الظروف، وتطبيق تعليمات وزارة الصحة للحفاظ على السلامة العامة.
، مصدر: لا صحة لوجود مخالفة على مَن لا يرتدي الكمام داخل المركبة ،
المصدر : الخليج 365
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