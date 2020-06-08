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أعلن البنك الدولي اليوم (الاثنين)، أن فيروس كورونا المستجد سيتسبب في انكماش الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 5.2 بالمئة في 2020.
وحذر من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض، إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاقات الشركات لفترات أطول، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن تنكمش 7.0 بالمئة في 2020، بينما ستنكمش اقتصادات الأسواق الناشئة 2.5 بالمئة، وهو أول انكماش لها منذ عام 1960.
وتظهر التوقعات مزيداً من الضرر بالاقتصاد مقارنة بالتقديرات، التي نشرها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان)، والتي توقعت انكماشاً عالمياً بنسبة 3.0 بالمئة في 2020.
البنك الدولي: الناتج الاقتصادي العالمي سينكمش بنسبة 5.2% بسبب "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-08
أعلن البنك الدولي اليوم (الاثنين)، أن فيروس كورونا المستجد سيتسبب في انكماش الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 5.2 بالمئة في 2020.
وحذر من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض، إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاقات الشركات لفترات أطول، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن تنكمش 7.0 بالمئة في 2020، بينما ستنكمش اقتصادات الأسواق الناشئة 2.5 بالمئة، وهو أول انكماش لها منذ عام 1960.
وتظهر التوقعات مزيداً من الضرر بالاقتصاد مقارنة بالتقديرات، التي نشرها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان)، والتي توقعت انكماشاً عالمياً بنسبة 3.0 بالمئة في 2020.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
07:47 PM
توقع انخفاض الاقتصادات المتقدمة 7%
أعلن البنك الدولي اليوم (الاثنين)، أن فيروس كورونا المستجد سيتسبب في انكماش الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 5.2 بالمئة في 2020.
وحذر من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض، إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاقات الشركات لفترات أطول، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن تنكمش 7.0 بالمئة في 2020، بينما ستنكمش اقتصادات الأسواق الناشئة 2.5 بالمئة، وهو أول انكماش لها منذ عام 1960.
وتظهر التوقعات مزيداً من الضرر بالاقتصاد مقارنة بالتقديرات، التي نشرها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان)، والتي توقعت انكماشاً عالمياً بنسبة 3.0 بالمئة في 2020.
، البنك الدولي: الناتج الاقتصادي العالمي سينكمش بنسبة 5.2% بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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