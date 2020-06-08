شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يُعلق على سرعة القبض على يمني قتل مواطنًا غدرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

على خلفية ما نشرته" صدى" عن مقتل الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني، أحد رموز قبيلة قحطان، في محافظة الحرجة، والقبض المقيم اليمني المتهم بقتله، فقد أصدر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بيانًا عن الواقعة.

وأثنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم يوم أمس على قتل مواطن كبير السن غدرا بسيارته، حيث تمت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة .

وقال أمير منطقة عسير:" أنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله- بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز بإعتبارهم عيونا ساهرة على أمن الوطن، فإنني أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنيا على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف ، مما عجل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقة.

Advertisements

وأكد الأمير تركي بن طلال: "بأنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو إنتهاك حقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة."